ليه الإعلاميين غضبانين.. تصريحات جديدة من "إيمي تاتو" بعد إلغاء برنامجها

أطلقت خبيرة التجميل والموضة المصرية إيمي كمال الشهيرة إعلاميا بـ"إيمي تاتو"، تصريحات جديدة بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف برنامجها بقناة الشمس.

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وقالت عبر صفحتها على "فيسبوك": "الحمد لله والفضل كله لله قدر الله وما شاء فعل، هو أنا بصراحة مش عارفة ليه حصل غضب على السوشيال ميديا، وخصوصا عند بعض الإعلاميين وخصوصا المبتدئين، الموضوع أخد أكبر من حجم".

وتابعت: "الموضوع كله كان فقة في برنامج بتقدمه مذيعة أصلا، اكتمال الموضوع أو نهيه ولا فرق معايا، أنا قبلته بناء على طلب كثير من السيدات عن عرض بعض المعلومات والتجارب اللي تخص جمال المرأة وعلاقتها بالشعر والبشرة والتاتو".

وأوضحت: "أنا اتعرض عليا كتيييير من التمثيل والظهور في برامج وحلقات خاصة وعرض قصة حياتي وعلى طول برفض لأني فعلا تركيزي كله على شغلي، وده البرنامج الوحيد اللي قبلته لأنه خاص بفقرة عن المرأة اعتبرته كدردشة زي ما بدردش على بيدج المطبخ أو التاتو".

وأردفت: "كبرتوا الموضوع أوي ودي معاها ودي معهاش، وهو لا فارق عندي من أساس، أنا برفض أي عرض منتج كإعلان مع إن المكسب من وراه كتير، وبرفض لقاءات كتيييير مع صحفيين والقنوات معروفة جدا وكمان بمقابل مادي، أنا برفض دخولي في التمثيل مع إن كتير شجعني اني أقبل".

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وتابعت: "برفض استغل بيدجاتي لأي نوع من الترويج أو زياده الريتش، كل شغلي تاتوهات والمطبخ كحب دردشة معاكم وليس أكتر، ومع احترامي طبعا لقناة شمس وغيرها أنا أقدر على بيدج واحد من بيدجاتي مع أحلى فانز أوصلهم اللي عايزاه وتحت أمرهم في أي استفسار".

واختتمت: "أخيرا وليس آخرا، بشكر جدا أستاذة ريهام سعيد الإعلامية الكبيرة لدعمها ليا وتوضيح الوضع، رأيك ووقفتك على راسي، وطبعا غيرها من الإعلامين المحترمين ومن النقابة، ومن أعضاء التمثيل ألف شكر لذوقكم كلكم".

وأوضحت: "أحب أوصل معلومة خصوصا للإعلامين المبتدئين اللي شنت الهجوم وغيرهم، حب الناس مش بالفلوس، حب الناس ده من عند الله ولا بالشهادات ولا التدريبات، وانا حب الناس ليا يسوى كنوز الدنيا، واستنوني بأحلى لايف اليوم بإذن الله".

وأعلنت إدارة قناة الشمس، متابعتها باهتمام ردود الفعل لدي رواد السوشيال ميديا والتي ظهر خلالها تحفظاتهم على فكرة برنامج مختص بالتجميل يضم مجموعة من الخبراء والمختصين بالتجميل من مشاهير السوشيال ميديا، ومحتواه مما استدعاها بالاستجابة وإلغاء البرنامج قبل ظهوره بما يتناسب مع احتياجات المشاهدين ورغباتهم التي تكن لها كل احترام و تقدير وبما يتوافق مع مواثيق الشرف المهنية والإعلامية".

المصدر: موقع "مصراوي"