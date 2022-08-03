مصر.. قناة "الشمس" تعلق على قرار وقف برنامج "إيمي تاتو"

علقت قناة "الشمس" الفضائية المصرية على قرار هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف عرض برنامج "إيمي تاتو".

وقالت القناة في بيان: "بدأت القناة فعليا بالاتفاق مع ضيوف ومذيعين لتقديم هذا المحتوى، على أن تستكمل كافة الإجراءات بتوفير التصاريح اللازمة من كافة الجهات المسؤولة قبل ظهور البرنامج فعليا على شاشتها، وبالفعل لم يتم إذاعة أي محتوى خاص بالبرنامج على شاشة القناة أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح البيان أنه "خلال تلك الفترة تابعت إدارة قناة الشمس باهتمام ردود الفعل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهر خلالها تحفظاتهم على فكرة البرنامج ومحتواه مما استدعى قيام إدارة القناة بالاستجابة وإلغاء البرنامج قبل ظهوره، بما يتناسب مع احتياجات المشاهدين ورغباتهم، وبما يتوافق مع مواثيق الشرف المهنية والإعلامية".

وأكد "احترم القناة وتقديرها للمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين لحرصهم الدائم على ضبط المنظومة الإعلامية والحفاظ على الذوق العام".

المصدر: "القاهرة 24"