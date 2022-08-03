 
مباشر

بتهمة نعته للأمنيين بـ''الطاغوت".. الحرس الوطني التونسي يستجوب الغنوشي

أخبار العالم العربي

بتهمة نعته للأمنيين بـ''الطاغوت
Globallookpress
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ـ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjku

يمثل رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وذلك لسماع أقواله على خلفية اتهامه بنعت رجال الأمن بـ"الطاغوت".

وجاءت تصريحات الغنوشي خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة من جهة تطاوين فرحات العبار في شهر فبراير الماضي.

إقرأ المزيد
بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية تبييض الأموال
بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية تبييض الأموال

وأكدت الحركة في بيان لها أن ما يحصل إنما ''هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم ومحاولة سخيفة لفبركة ملف على أساس اصطياد فاسد لكلمة التأبين راشد الغنوشي، وأن الكلمة تضمنت بوضوح لا يقبل أي تأويل، إلا لمن تسّول له نفسه السوء، مناقب الفقيد وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان، ولم تتعرض بتاتا لذكر الأمنيين لا تصريحا ولا تلميحا''.

وذكرت أن "راشد الغنوشي رمز من رموز الفكر الوسطي المعتدل وقضى حياته في الدفاع عن الحريات والديمقراطية".

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور