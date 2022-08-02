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السلطات العراقية تضبط مسؤولين في صحة الديوانية "بالغوا" في أسعار شراء مواد طبية

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السلطات العراقية تضبط مسؤولين في صحة الديوانية
AFP
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أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من ضبط رئيس وأعضاء لجنة مشتريات في صحة محافظة الديوانية بتهمة المبالغة بشراء مواد طبية.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "العملية، التي تمت استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، أسفرت أيضا عن ضبط معاملات الشراء، إذ أثبتت التحقيقات الأولية صحة ما جاء من معلومات حول المغالاة في أسعار الشراء".


وأضافت، أن "الأوليات المضبوطة أثبتت شراء مادة (الفازلين) بمبلغ 48 مليون دينار (33 ألف دولار أمريكي تقريبا) وبكمية (1200) طن ومئتي كيلوغرام، مشيرة إلى أن تلك الأوليات كشفت أيضا عن شراء مادة البندول (تحاميل) بمبلغ 49 مليون دينار، وأن عملية الشراء هذه شابتها مغالاة بينة في أسعار تلك المواد".

المصدر: RT

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