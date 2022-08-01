المبعوث الأممي لليمن يعلن اتفاق الأطراف على تشكيل لجنة لتنفيذ أكبر صفقة لتبادل الأسرى

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، "اتفاق أطراف الصراع في البلاد على تشكيل لجنة مشتركة لدعم تنفيذ أكبر صفقة تبادل للأسرى".

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان صحفي، إن "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمان بعد 6 أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناء على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس من العام الحالي، والتي تشمل تبادل 2223 أسيرا ومحتجزا".

وأفاد بأن "الأطراف اتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن"، مضيفا: "تحقيقا لهذه الغاية، تم الاتفاق أيضا على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات".

وأكد مكتب المبعوث الأممي، "اتفاق الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم".

ونقل البيان عن غروندبرغ، قوله: "يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وأن لا تدخر جهداً في تحقيق إطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة. إن تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية".

المصدر: unmissions