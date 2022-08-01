الأمن يكشف حقيقة فيديو اختطاف عدد كبير من الأشخاص في صحراء مصر

كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات يتضمن ادعاء أحد الأشخاص باختطاف 15 شخصا بمنطقة صحراوية في أسيوط تحت تهديد السلاح.

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وقالت قوات الأمن إنه "بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص يتضرر من مجموعة من الأشخاص، مقيمين بقرية القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية، وذلك بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي منذ 5 سنوات وسابقة وجود ادعاءات فيما بينهم".

وأوضحت قوات الأمن أنه "باستدعاء المذكور ومناقشته أفاد بترويجه لتلك الادعاءات اعتقادا منه أن ذلك سيؤدى لحسم النزاع لصالحه.

المصدر: القاهرة 24