مصر.. العفو الرئاسي يشمل فنانا ومخرجا معروفا

شمل العفو الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن شرائح محددة من المحكومين، الفنان والمخرج طارق النهري.

إقرأ المزيد

عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية، طارق الخولي، قال إن الرئيس أصدر القرار الجمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢، الذي تضمن العفو عن عدد ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية.

وذكر الخولي أسماء الواردة أسماءهم وهم:

١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم

٢. قاسم أشرف قاسم أحمد

٣. أحمد سمير عبد الحي علي

٤. طارق النهري حازم حسن

٥. عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب

٦. طارق محمد المهدي صديق

٧. خالد عبد المنعم صادق صابر.

يذكر أن السلطات المصرية أطلقت سراح 1270 سجينا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى، في العاشر من الشهر الجاري.

ولاحقا أخلت السلطات المصرية سبيل عدد من النشطاء السياسيين بينهم رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الأسبق، عبد الناصر سلامة، كما تم إخلاء سبيل أحد أشهر الصحفيين المحبوسين منذ فترة، وهو المحامي والحقوقي عمرو إمام.

وفي 25 من الجاري، أفرج عن المحامي محمد رمضان بعد نحو أربعة أعوام من احتجازه بتهمة الإرهاب، وذلك بعد نشره صورة وهو يرتدي سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية بفرنسا.

المصدر: RT