بعفو رئاسي..الإفراج عن 1270 سجينا في مصر بمناسبة عيد الأضحى

انتهت أعمال لجان قطاع الحماية المجتمعية المشكلة لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمصر، إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى.

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وجاء ذلك تنفيذا لقرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رقم 297 لعام 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

تنفيذاً لقرار السيد رئيس #الجمهورية أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة #عيد_الأضحى_المباركhttps://t.co/E3jSo5vsbQ — وزارة الداخلية (@moiegy) July 9, 2022

المصدر: RT