الإمارات.. السيول تخلّف 7 قتلى واستمرار عمليات الإجلاء

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي شهدتها البلاد إلى 7 أشخاص، بعد العثور على جثة شخص مفقود.

وفي تحديث لبياناتها المتعلقة بآخر مستجدات جهود الإسعاف والإنقاذ، في عدد من مناطق الدولة، قالت الوزارة عبر "تويتر" إنه "تم العثور على الشخص المفقود وقد فارق الحياة".

وعبر تسجيل مصور على حساب الوزارة، قال مدير العمليات المركزية فيها، علي الطنيجي، إن الوحدات الميدانية ما زالت تقوم بعمليات الإخلاء في بعض المناطق المتضررة، في إمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة.

وقال الطنيجي إن هناك عودة لنحو 80 في المئة من الأفراد الذي تعرضت منازلهم للسيول وغمرتها المياه.

وأضاف أن "الجهود ما زالت مستمرة والفرق تقوم بواجبها"، مشيرا إلى إعادة فتح طرق بين المناطق المتضررة.

المصدر: RT