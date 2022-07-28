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مركز الفلك الدولي يعلن موعد رأس السنة الهجرية

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مركز الفلك الدولي يعلن موعد رأس السنة الهجرية
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أعلن مركز الفلك الدولي أن غرة شهر محرم للسنة الهجرية 144، ستكون يوم السبت الموافق لـ30 يوليو 2022.

وحسب المركز سيحدث الاقتران السطحي للقمر بعد أو مع غروب شمس الخميس في جميع الدول الإسلامية، وعليه تستحيل رؤية هلال الشهر الجديد يومها من جميع دول العالم الإسلامي على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في العديد منها.

وعليه يكون يوم الجمعة 29 يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة ويكون يوم السبت 30 يوليو أول أيام السنة الهجرية الجديدة في جل العالم الإسلامي.

المصدر: RT

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