لبنان.. إعلان الحداد الوطني في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، الحداد الوطني وتعطيل المؤسسات والإدارات العامة بالذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص بجروح.

وقالت الحكومة في مذكرة: "تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس 4 أغسطس 2022، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون، بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى".

وفي العام الماضي، ترأست الأمم المتحدة وفرنسا مؤتمرا دوليا يعنى بحشد الدعم والمساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة من بين اللبنانيين ومنع حصول "كارثة إنسانية". واستجاب هذا المؤتمر لنداء إنساني للأمم المتحدة بقيمة 370 مليون دولار أمريكي تقريبا لتغطية مساعدات طارئة في الأشهر الـ 12 القادمة.

المصدر: RT