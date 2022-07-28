لبنان.. إعلان الحداد الوطني في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت
أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، الحداد الوطني وتعطيل المؤسسات والإدارات العامة بالذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص بجروح.
وقالت الحكومة في مذكرة: "تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس 4 أغسطس 2022، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون، بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى".
مذكرة رقم 2022/20— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 28, 2022
اعلان الحداد الوطني وتعطيل الادارات والمؤسسات العامة في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي#انفجار_مرفأ_بيروت#لبنان#pcmpic.twitter.com/0goD7QHqT0
وفي العام الماضي، ترأست الأمم المتحدة وفرنسا مؤتمرا دوليا يعنى بحشد الدعم والمساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة من بين اللبنانيين ومنع حصول "كارثة إنسانية". واستجاب هذا المؤتمر لنداء إنساني للأمم المتحدة بقيمة 370 مليون دولار أمريكي تقريبا لتغطية مساعدات طارئة في الأشهر الـ 12 القادمة.
المصدر: RT