مصر.. تفاصيل الكشف عن كارثة كبرى في طعام المصريين

كشف بحث أجراه مجموعة من الأطباء في كلية الزراعة بجامعة القاهرة مفاجأة كبيرة، حيث أكد البحث وجود لحوم مغشوشة في مجموعة من الأطعمة المجمدة يتناولها المصريين.

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ووفقا للبحث تم التأكد أن بعض العينات مخلوطة بلحوم حمير وخنزير معا دون أي إضافات أو خلط بلحم بقري، كما تم وجود حالات الغش في أكثر العينات بـ"الهوت دوغ واللانشون والبرجر والشاورما"، كما تم تحليل عينات من اللحوم المخصصة للقطط ولم يكتشف بها أي حالة من الغش.

وأوضح البحث أنه يجب تقييم مراقبة الأغذية وسلامتها على أساس منتظم من خلال تقييمات المخاطر، حيث إنها مصدر قلق عالمي يؤثر على صحة الإنسان.

ولفت البحث إلى أنه تم اختيار 60 عينة طعام عشوائية من اللحوم المصنعة مثل اللانشون والبرجر، وتم العثور بداخلها على استخدام أنواع حيوانية مختلفة، كلاب، وحمير، ولحم خنزير، ولحم حصان مخلوطة بلحوم الأبقار، وكذلك استخدام بعض إضافات الأعلاف التي تعزز النمو مثل بقايا RAC لزيادة الكمية وتقليل الإنتاج التكاليف.

وأكد البحث، أنه تم تحليل عينات من أطعمة اللحوم المخصصة للقطط، ولكن كانت العينات سلبية، وتم التأكد من عدم وجود حالات غش في طعام القطط.

وأكد البحث الذي أعده كل من الدكتور عمرو مصطفى، قسم الكيمياء الحيوية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، والدكتور عبدالحي أبو حسيبة، قسم الكيمياء الحيوية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، والدكتورة مريم الروبي، قسم الكيمياء الحيوية، كلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة أبو هاشم، قسم الكيمياء الحيوية ، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، والدكتورة هناء عمر، قسم الكيمياء الحيوية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، أن استخدام حيوانات مخالفة للشرع وحيوانات ضارة بصحة الإنسان، وغش الأطعمة أصبحت عادة عالمية، محذرا من خطورة الاستمرار في أكل اللحوم المصنعة.

المصدر: القاهرة 24