 
مباشر

"كتائب حزب الله" العراقية: "جماعات مارقة" تحاول إثارة الفتن وراء الهجوم على السليمانية

أخبار العالم العربي

فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thn7

اتهمت "كتائب حزب الله" العراقية من وصفتها بـ "جماعات إجرامية مارقة"، لم تسمّها، بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي على شركة نفط في السليمانية.

وتعليقا على قصف صاروخي طال حقلا نفطيا في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، قال قال الناطق باسم الكتائب جعفر الحسيني، إن "جماعات إجرامية مارقة تحاول خلط الأوراق، وإثارة الفتن عبر هجوم صاروخي مشبوه استهدف شركة نفط عاملة في السليمانية".

وأضاف الحسيني عبر "تويتر" إن على "حكومة تصريف الأعمال والأجهزة الأمنية، إن كانت جادة، القيام بواجبها تجاه هذا التطور الأمني النافر بمواجهة هذه الجماعات ومحاسبتها".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا