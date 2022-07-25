أول رد من "يوتيوب" على تهديدات السعودية بشأن إعلاناته غير اللائقة

رد موقع "يوتيوب" الأمريكي، اليوم الاثنين، على مطالب المملكة العربية السعودية بحذف إعلانات له، اعتبرت أنها تتنافى مع قيمها.

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وأعلن المتحدث باسم "يوتيوب" في الشرق الأوسط في تصريحات لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية أنه تم حذف الإعلانات غير اللائقة، التي ظهرت لمستخدمي الموقع داخل المملكة.

وتابع مشيرا إلى أنه "تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة الصارمة"، وأردف مشددا: "إن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في السعودية وحول العالم، وشركة "غوغل" حذفت العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عالميا عبر منصاتها بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق".

وكانت المملكة العربية السعودية قد حذرت موقع "يوتيوب"، أمس الأحد، من "نشر إعلانات مخالفة ‏للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، الموجهة لمستخدميه داخل أراضيها".‏

وأشارت هيئتا "الإعلام المرئي والمسموع" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" السعوديتان في بيان، مساء السبت، إلى أنه "لوحظ قيام "يوتيوب - التابع لشركة غوغل الأمريكية" بعرض إعلانات موجهة لمستخدميه داخل السعودية تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة المنصة".

ولفتت الهيئتان إلى أنهما طلبتا من "يوتيوب" إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، وأنه "سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع".

المصدر: الشرق