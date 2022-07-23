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السعودية تهدد بإجراءات ضد "يوتيوب"

أخبار العالم العربي

السعودية تهدد بإجراءات ضد
Globallookpress
شعار منصة يوتيوب
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هددت السلطات السعودية باتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة "يوتيوب" التابعة لشركة "غوغل" حال عدم إزالة إعلانات تتعارض مع القيم السعودية وتخالف ضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في بيان مشترك مع هيئة الاتصالات إنه "تأكيدا على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناء على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة "يوتيوب" بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب".

وأضافت أنه "بناء عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة "يوتيوب" إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع".

 

المصدر: RT

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