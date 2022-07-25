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السعودية.. الجوازات تحذر من مخالفة تستوجب الغرامة المالية والمنع من السفر

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السعودية.. الجوازات تحذر من مخالفة تستوجب الغرامة المالية والمنع من السفر
جواز سفر سعودي
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أكدت المديرية العامة السعودية للجوازات على أهمية المحافظة على جوازات السفر من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

وأوضحت مديرية الجوازات في بيان لها اليوم الاثنين، أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر، أو الإتلاف المتعمد، أو التحريف أو التغيير في الصورة، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا.

المصدر: صحيفة المناطق

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