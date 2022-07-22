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الجزائر.. تعيين أول امرأة في منصب رئيسة أمن ولاية (فيديو)

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الجزائر.. تعيين أول امرأة في منصب رئيسة أمن ولاية (فيديو)
RT
الجزائر.. تعيين أول امرأة في منصب رئيسة أمن ولاية (العميد خديجة قوادري بوجلطية)
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كشف فريد بن شيخ المدير العام للأمن الوطني عن تعيين امرأة في منصب رئيس أمن ولاية وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية.

وتم تكريم العميد خديجة قوادري بوجلطية التي تولت المنصب بحضور وزير الداخلية كمال بلجود خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي".

وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن فريد بن شيخ الدور الفعال للمرأة الشرطية، معلنا على تعيين إطار نسوي لتولي منصب رئيسة أمن ولاية لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية، إضافة إلى 3 نائبات رئيس أمن ولاية وترقية بعضهن على مستوى المديريات والمصالح المركزية.

كما وزير الداخلية بلجود أن مؤسسة الشرطة وعلى غرار باقي المؤسسات قدمت نتائج إيجابية متميزة في خدمة المواطن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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