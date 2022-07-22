 
مباشر

رد لاعب منتخب كرة السلة اللبناني على ميقاتي يثير ضجة

الرياضة

رد لاعب منتخب كرة السلة اللبناني على ميقاتي يثير ضجة
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgyj

أثار رد لاعب منتخب كرة السلة اللبناني، وائل عراقجي، على تهنئة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، للفريق بالانتقال إلى النصف النهائيات في بطولة آسيا لكرة السلة، ضجة على مواقع التواصل.

وكتب عراقجي ردا على تهنئة ميقاتي: "لا نريد تهنئته، ونحن نحاول أن نمسح الوسخ الذي وضعنا فيه مع زملائه السياسيّين. لذا، من الأفضل أن يبقي فمه مقفلا".

وكان ميقاتي هنأ المنتخب اللبناني لكرة السلة على فوزه على المنتخب الصيني وانتقاله إلى النصف نهائيات، وقال: "اليوم تأكيد جديد أن رأسنا مرفوع وسيبقى مرفوعا، وأن الروح الرياضية هي سمتنا والنجاح حليفنا. وكلنا أمل بأن هذا النجاح سيتكلل بالفوز باللقب الآسيوي، وقد بتنا على خطوات قليلة منه، خاصة وأنه قبل أيام فاز الفريق اللبناني على فريق نيوزيلندا الذي يعتبر أيضا من أبرز المنتخبات".

هذا وتم تداول تصريح اللاعب  وائل عراقجي على نطاق واسع، حيث أشاد بعض المغردين على "تويتر" برده.

وكتب أحد المغردين: "هذه الرسالة إلى كل مسؤول بالدولة عم يحاول يستثمر مجهود وانجازات أبطال منتخب لبنان اللي عم يقدموها حصراً للشعب المقهور".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا