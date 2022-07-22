رد لاعب منتخب كرة السلة اللبناني على ميقاتي يثير ضجة

أثار رد لاعب منتخب كرة السلة اللبناني، وائل عراقجي، على تهنئة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، للفريق بالانتقال إلى النصف النهائيات في بطولة آسيا لكرة السلة، ضجة على مواقع التواصل.

وكتب عراقجي ردا على تهنئة ميقاتي: "لا نريد تهنئته، ونحن نحاول أن نمسح الوسخ الذي وضعنا فيه مع زملائه السياسيّين. لذا، من الأفضل أن يبقي فمه مقفلا".

ردّ وائل عرقجي على تعليقٍ على تهنئة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي للمنتخب اللبناني،



"ما بدنا تهنئته ونحنا عم نجرب نمسح الوسخ اللى حطنا فيه مع زملائه السياسيّين.فا يستحسن أنو ما يحكى."@ArakjiWaelpic.twitter.com/67YzX1jqWe — Daleel Thawra (@DaleelThawra) July 21, 2022

وكان ميقاتي هنأ المنتخب اللبناني لكرة السلة على فوزه على المنتخب الصيني وانتقاله إلى النصف نهائيات، وقال: "اليوم تأكيد جديد أن رأسنا مرفوع وسيبقى مرفوعا، وأن الروح الرياضية هي سمتنا والنجاح حليفنا. وكلنا أمل بأن هذا النجاح سيتكلل بالفوز باللقب الآسيوي، وقد بتنا على خطوات قليلة منه، خاصة وأنه قبل أيام فاز الفريق اللبناني على فريق نيوزيلندا الذي يعتبر أيضا من أبرز المنتخبات".

4/4 في العالم بكرة السلة.نهنئ الفريق اللبناني ونحن بانتظار عودتهم لتهنئتهم مباشرة

وردا على سؤال قال: كل ما يمكننا فعله لدعم الفريق اللبناني لن نتقاعس عنه،والنجاح يكون له طعم اطيب في الاوقات الصعبة، ونحن نعرف الصعوبات التي يمرون بها على الصعد كافة ويتجاوزونها بكل عزيمة واصرار#pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 20, 2022

هذا وتم تداول تصريح اللاعب وائل عراقجي على نطاق واسع، حيث أشاد بعض المغردين على "تويتر" برده.

ما بعرف اذا حدا نزلها

بس وائل عرقجي بهدل سما نجيب ميقاتي.

وائل، بحبك. pic.twitter.com/iTCP6LIWMa — Jad Alhajj (@alhajj_jad) July 22, 2022

وكتب أحد المغردين: "هذه الرسالة إلى كل مسؤول بالدولة عم يحاول يستثمر مجهود وانجازات أبطال منتخب لبنان اللي عم يقدموها حصراً للشعب المقهور".

وائل عرقجي برشو للحرامي نجيب ميقاتي

هيدي الرسالة لكل مسؤول بالدولة عم يحاول يستثمر مجهود وانجازات أبطال منتخب لبنان اللي عم يقدموها حصراً للشعب المقهور#وائل_عرقجي#نجيب_ميقاتي#لبنانpic.twitter.com/NSm49AbJMg — 𝔸✏️ 𝕃ℂ𝕙𝕒𝕣𝕚𝕗 🇱🇧 أܡܝܢ (@17oct19_newleb) July 22, 2022

البطل وائل عرقجي لنجيب ميقاتي: سد بوزك ما بدنا تهنينا، نحنا وصلنا لهون من وراك ومن السياسيين يلي متلك pic.twitter.com/4SyyQ6vm5G — لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) July 22, 2022

المصدر: RT