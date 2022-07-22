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مصر.. تصريح لمستشار السيسي بخصوص تطورات الوضع الوبائي

أخبار العالم العربي

مصر.. تصريح لمستشار السيسي بخصوص تطورات الوضع الوبائي
Gettyimages.ru
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قال المستشار في الرئاسة المصرية الدكتور الدكتور محمد عوض تاج الدين إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته ارتفعت في مصر.

لكن تاج الدين قال إن أعراض الإصابات الجديدة بسيطة تشبه نزلة البرد. 

وقال في حديث على قناة الحياة المصرية أن 95% من أعراض الإصابة بالفيروس ومتحوراته ما بين البسيطة ومتوسطة، 8% من تلك الحلات تحتاج الإدخال إلى المستشفيات، مؤكدا أن جزءا كبيرا من الحالات الخطرة فى العالم يأتي بسبب عدم وجود أجهزة تنفس صناعي ومراقبة طبية.

بدوره قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن الزيادة بإصابات كورونا في مصر لا تستدعي دخول المستشفيات أو الرعايات المركزة أوأنها تؤدي إلى الوفاة. 

المصدر: اليوم السابع

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