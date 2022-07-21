الأمن الجزائري يلقي القبض على المدير السابق للمخابرات التونسية الملاحق في قضية "انستالينغو"

ألقى الأمن الجزائري القبض على المدير العام السابق للمصالح المختصة، لزهر لونقو، أثناء محاولته اجتياز الحدود.

وأكد مصدر رسمي من وزارة الداخلية الجزائرية تسليم المعني للسلطات التونسية، وهو محل عدة تتبعات قضائية من بينها قضية انستالينغو المدرج بخصوصها في التفتيش من بين 33 متهما.

ويشار إلى أنّ لونغو قبل إحالته على التقاعد الوجوبي شغل منصب مدير عام المصالح المختصة، وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس في باريس. كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامة.

المصدر: "موزاييك"