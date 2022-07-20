بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. شيرين عبد الوهاب تطلق تعليقا جديدا

وجهت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، رسالة لأسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بعد ذكرها اسمه أمس خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

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وقالت شيرين عبد الوهاب: "أقدم اعتذارا رسميا لأسرة الموسيقار الكبير الراحل حسن أبو السعود الله يرحمه، ولم أقصد توجيه الإهانة له ولأسرته، ولكن كنت أتحدث عن معاناة حياتي الشخصية خلال الـ 4 سنوات الماضية، والكلمة خرجت مني دون قصد، وبالتأكيد الموسيقار حسن أبو السعود قامة فنية كبيرة وله أعمال كثيرة أثرت بالفن".

وكانت شيرين عبد الوهاب كشفت مؤخرا العديد من المفاجآت عن علاقتها مع الفنان حسام حبيب على مدار الأربع سنوات الماضية، معبرة عن استيائها من النتيجة التي تلقتها منه في نهاية العلاقة.

وقال شيرين عبد الوهاب، إنها "ساعدت حسام حبيب بكل حب على مدار الأربعة سنوات الماضية، وحاولت دفعه للأمام بكل ما أوتيت من قوة، موضحةً أنها ساعدته في الخلاف الذي تطور لقضية بين حسام حبيب ومدير أعمالها السابق ياسر خليل".

وتابعت شيرين أنها "دفعت للمحامي الخاص بطليقها حسام حبيب مبلغ 900 ألف جنيه حتى يدافع عنه، ويعكف جاهدا على إخراجه من القضية"، قائلة: دفعت للمحامي 900 ألف جنيه عشان أضمن إن حسام مايتأذيش وفي الآخر يعمل فيا كده؟!.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد كشفت الكثير عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي منها التعرض للضرب والابتزازوالسرقة من قبل طليقها على حد قولها.

وقالت شيرين عبدالوهاب: "تم طلاقنا بعد حلق رأسي وكان طلاق بائن وبعد أن هدأت من الكارثة شعرت أني لا أستطيع الاستغناء عنه ولازم أديله فرصة تانية وأن ماينفعش نبعد عن بعض بفجر في الخصومة وكنت مؤمنة أن العلاقة مقدسة وكنت بحبه وفاكراه ابني مش جوزي وعملتله إستوديو لشغلنا وقمت بشراء كل الأغاني التي أعجبته بشيكات بإسمي عشان ما تروحش منه".

وقدمت عبدالوهاب اعتذارها إلى الجمهور على الهواء، قائلة: "عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلي صورة إنسان تبقى كويسة وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مبيحبهاش".

وأردفت: "كذبت في حاجات كتيرة أوي لأني بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح في يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية وأخلص منه ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز وأنا نفسي يتجوز ويبعد عني".

وتابعت: "أناغلطت في حق نفسي، وكنت فاكرة أني بحافظ على بيتي لكني اكتشفت أنه مكانش بيت، كانت عيشة فئران أو مصيدة أنا كنت زي الفار اللي بيدخل المصيدة ياكل حتة جبنه".

وأكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها لن تنسى سؤال العديد من الأشخاص عنها في أزمتها ومنهم الإعلامية لميس الحديدي والفنانة ياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي، متابعة أنها تعلم جيدا بوجود مشاكل أهم من مشاكلها الشخصية لدى المواطنين وبدأت تشعر أن موضعها "بوخ".

المصدر: القاهرة 24