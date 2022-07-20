الأسد يجري تنقلات وتعيينات لعدد من محافظي المدن السورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، عددا من المراسيم تتعلق بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة.

ووفقا للمرسوم رقم 198 للعام 2022 القاضي بإنهاء تعيين عادل أنور العلبي محافظا لمحافظة دمشق، ونقل محمد طارق كريشاتي محافظ حماة وتعيينه محافظا لمحافظة دمشق.

والمرسوم رقم 199 للعام 2022 القاضي بإنهاء تعيين غسان حليم خليل محافظا لمحافظة الحسكة، وتعيين الدكتور لؤي صيوح محافظا لمحافظة الحسكة.

والمرسوم رقم 200 للعام 2022 القاضي بنقل صفوان سليمان أبو سعده محافظ طرطوس وتعيينه محافظا لمحافظة ريف دمشق، ونقل عبد الحليم خليل محافظ القنيطرة وتعيينه محافظا لمحافظة طرطوس، ونقل معتز أبو النصر جمران محافظ ريف دمشق وتعيينه محافظا لمحافظة القنيطرة.

كما أصدر الأسد المرسوم رقم 201 للعام 2022 القاضي بنقل بسام ممدوح بارسيك محافظ حمص وتعيينه محافظا لمحافظة السويداء، ونقل نمير حبيب مخلوف محافظ السويداء وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص.

والمرسوم رقم 202 للعام 2022 القاضي بتعيين محمود زنبوعة محافظا لمحافظة حماة.

المصدر: رئاسة الجمهورية السورية