أردوغان: القوات الأمريكية تغادر شرقي الفرات حاليا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات الأمريكية تغادر شرق الفرات في سوريا حاليا، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" قبل قليل.

وقال أردوغان: "نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم".

وأكد الرئيس التركي أن "ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي".

وأضاف أن "التنظيم الإرهابي يعتقد عبثا أنه قادر على خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام (السوري)" في شمال البلاد.

المصدر: "الأناضول"