 
مباشر
عاجل
بوتين يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران

مصر تستعد لطلب قرض ضخم من صندوق النقد الدولي.. والسيسي يطلب المساعدة

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لطلب قرض ضخم من صندوق النقد الدولي.. والسيسي يطلب المساعدة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tg78

يتوقع محللون اقتصاديون أن تحصل مصر على ما بين 5 إلى 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج جديد ستنفذه القاهرة مع صندوق النقد الدولي.

إقرأ المزيد
السيسي: مصر يمكنها تصدير غاز شرق المتوسط بأكمله لأوروبا
السيسي: مصر يمكنها تصدير غاز شرق المتوسط بأكمله لأوروبا

ومنذ أسبوعين أعلن الصندوق أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة.

وقال المحللون إن البرنامج الجديد سيكون بمبلغ كبير نظرا لارتفاع الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات المقبلة، كما أنه يتطلب إصلاحات تستلزم تمويلا كبيرا.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي المساعدة لتحسين الأوضاع في مصر.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "نطلب من أصدقائنا في أوروبا ومؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي مساعدتنا لأن الواقع المتواجد في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها في هذه المرحلة".

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا