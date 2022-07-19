مصر تعلن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني، تطورات وباء كورونا في البلاد، مؤكدا أن أعداد الإصابات بدأت تتضاعف، وهناك أسر كاملة مصابة بالفيروس.

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وتابع حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي": "أعداد إصابات كورونا بدأت تتضاعف، وهناك أسر كاملة مصابة بالفيروس".

وأوضح أن "أزمة كورونا زودت الاهتمام الإعلامي والصحي بأي فيروس جديد يظهر حتى وإن كان قديما ولكن أصاب حالات حديثا، كما أن الفيروس زود الشك عند المواطنين من انتشار الأمراض والفيروسات".

من جانبه، كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه "في ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء".

وشددت الوزارة على "استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعي، وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معمليا أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة"، مشيرة إلى أن نسب الإشغال بالمستشفيات تسير وفق المعدلات العادية.

المصدر: اليوم السابع