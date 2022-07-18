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مصر تحذر مواطنيها من عدم ارتداء الكمامات وتفرض غرامات

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مصر تحذر مواطنيها من عدم ارتداء الكمامات وتفرض غرامات
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حذرت شركتا إدارة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى في مصر، المواطنين من ركوب المترو بدون كمامات، لعدم التعرض لغرامة فورية بـ 50 جنيها، تزامنا مع انتشار الموجه السادسة من فيروس كورونا.

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وواصلت إدارة المترو إذاعة رسائل تحذيرية للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمترو تحذر الركاب من غرامة عدم ارتداء الكمامات، وذلك للتصدى للموجة السادسة من فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الركاب خلال فترة تواجدهم داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

وطالبت إذاعات المترو الركاب، بارتداء الكمامة وعدم نزعها داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، والتأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا، ولا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط.

المصدر: اليوم السابع

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