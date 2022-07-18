"مابيّ عوفن هلي" أشهر ألحانه.. وفاة الملحن العراقي محسن فرحان

توفي في العاصمة العراقية بغداد، الملحن العراقي محسن فرحان بعد صراع مع المرض عن عمر 75 عاما.



ونعت نقابة الفنانين العراقيين فرحان ووصفته بـ"الملحن الكبير".

وعانى مؤخرا من تدهور حالته الصحية، وعلى إثر ذلك ناشد فنانون الحكومة العراقية لمساعدته قبل أن يفارق الحياة في مستشفى الكندي بالعاصمة بغداد.

يذكر أن محسن فرحان من ملحن عراقي من مواليد مدينة الكوت في محافظة واسط عام 1947. عرف بألحانه منذ السبعينيات منها (غريبة الروح)، (يقولون غني بفرح)، (ما بي أعوفن هلي).

وأسس فرحان مع فنانين عراقيين آخرين جمعية الملحنين والمؤلفين العراقيين.

المصدر: RT