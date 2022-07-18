تحطم طائرة بعد هبوطها في مطار مقديشو (فيديوهات + صور)

أفاد موقع "الصومال الجديد" بأن طائرة تابعة لشركة "جوبا" للخطوط الجوية تحطمت بعد هبوطها في مطار مقديشو الدولي، اليوم الاثنين.

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ونقل "الصوال الجديد" عن شهود عيان قولهم إنهم "رأوا الطائرة تصطدم بأحد جناحيها بمدرج المطار أثناء الهبوط قبل خروجها منه"، فيما أشارت الأنباء الأولية إلى نجاة جميع الركاب من الحادث.

وبحسب "الصومال الجديد"، فإن "الطائرة كانت في رحلة داخلية، حيث قدمت من مدينة بيدوا، عاصمة ولاية جنوب الغرب المؤقتة، وكان على متنها نحو 30 راكبا، وقد أدى الحادث إلى اشتعال النار فيها وتدميرها".

تحطمت طائرة طراز Fokker 50 تابعة لخطوط جوبا الجوية تسجيل رقم 5Y-JXN أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي (MGQ)- الصومال. وأثناء الهبوط كسر الجناح الأيسر ما ادى لتدحرج الطائرة وتنقلب لتستقر بجانب المدرج. اندلع حريق في المكان وتمكن رجال الإطفاء من اخماده. pic.twitter.com/RA5MKV6OGV — العباس أيوب ✈️ (@Alabbass_ayoub) July 18, 2022

لقطات متداولة لتحطم طائرة ركاب صومالية عند هبوطها في مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة #مقديشوpic.twitter.com/uKf2Fybeqa — TRT عربي (@TRTArabi) July 18, 2022

المصدر: "الصومال الجديد"