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تحطم طائرة بعد هبوطها في مطار مقديشو (فيديوهات + صور)

أخبار العالم العربي

تحطم طائرة بعد هبوطها في مطار مقديشو (فيديوهات + صور)
AFP
(مطار آدم عدي الدولي) - مقديشو
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أفاد موقع "الصومال الجديد" بأن طائرة تابعة لشركة "جوبا" للخطوط الجوية تحطمت بعد هبوطها في مطار مقديشو الدولي، اليوم الاثنين.

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ونقل "الصوال الجديد" عن شهود عيان قولهم إنهم "رأوا الطائرة تصطدم بأحد جناحيها بمدرج المطار أثناء الهبوط قبل خروجها منه"، فيما أشارت الأنباء الأولية إلى نجاة جميع الركاب من الحادث.

وبحسب "الصومال الجديد"، فإن "الطائرة كانت في رحلة داخلية، حيث قدمت من مدينة بيدوا، عاصمة ولاية جنوب الغرب المؤقتة، وكان على متنها نحو 30 راكبا، وقد أدى الحادث إلى اشتعال النار فيها وتدميرها".

المصدر: "الصومال الجديد"

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