الأمم المتحدة: 7 قتلى بسيول في ولاية جنوب دارفور السودانية

أفادت الأمم المتحدة ومنظمة إغاثية اليوم الأحد، بأن السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها ولاية جنوب دارفور في غرب السودان، خلفت 7 قتلى على الأقل، بينهم أطفال.

وذكرت التنسيقية العامة للاجئين والنازحين بدارفور أن الأمطار الغزيرة بدأت مساء الجمعة في محلية كاس بولاية جنوب دارفور، مشيرة إلى أن من بين القتلى امرأة حاملا وصبيين عمرهما بين عامين وثمانية أعوام.

كما قالت إن 100 منزل على الأقل في مخيمات النازحين انهارت أو تضررت جزئيا.

وأعلن توبي هاروارد، المنسق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن الوفيات، ونشر لقطات على "تويتر" تظهر مناطق ومنازل غمرتها السيول.

وقال كذلك إن المفوضية وشركاءها يعملون على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

تسببت السيول الموسمية في مقتل أكثر من 80 شخصا وغمرت عشرات الآلاف من المنازل بجميع أنحاء السودان بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"