السيسي يصدر قرارا ببناء مدينة جديدة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارين بخصوص تنفيذ مشروعات في أسوان وإقامة مدينة إسنا الجديدة.

ويقضي القرار الرئاسي الأول رقم 263 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي كركر بمحافظة أسوان لتنفيذ بعض المشروعات المختلفة.

أما القرار الرئاسي الثاني رقم 264 لسنة 2022 يقضي بتخصيص مساحة 7670 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة إسنا الجديدة).

المصدر: اليوم السابع