بن فرحان: لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي" ولا تحالف خليجي مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه لا يوجد شيء اسمه "ناتو عربي"، كما أشار إلى أنه ليس هناك حديث عن تحالف خليجي مع إسرائيل.

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وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي على هامش "قمة جدة للأمن والتنمية"، أمس السبت، إنه "لم يكن هناك حديث عن تحالف خليجي مع إسرائيل، وإن كان.. لم تشارك السعودية في أي محادثات".

وأوضح أنه "لم يطرح بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، لا أعرف من أين جاءت هذه الأخبار، ولا طرحت أو نوقشت في القمة أو قبلها".

وأكد أنه "لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي، وهذا غير مطروح، لكن طرحت المملكة العربية السعودية منذ تقريبا خمس سنوات تكوين منظومة دفاع عربي مشترك".

وأشار إلى أن قمة جدة التي حضرها قادة الولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة.

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وبشأن توتر العلاقات بين واشنطن والرياض، قال بن فرحان إن "شراكتنا مع الولايات المتحدة قديمة وقائمة ومستمرة".

وأضاف أنه "أصبح واضحا أن من أراد أن تكون له أجندة عالمية فعليه التحدث مع السعودية"، مشيرا إلى أن "المنطقة نضجت ونحن طورنا علاقاتنا مع الكثير من الدول".

المصدر: RT