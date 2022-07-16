وزير الخارجية السعودي: يد المملكة ممدودة للوصول إلى علاقات طبيعية مع الجارة إيران (فيديو)

عقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يوم السبت مؤتمرا صحفيا بعد قمة جدة للأمن والتنمية وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة.

وأكد أن يد المملكة ممدودة لإيران ونحرص على الوصول إلى علاقات طبيعية معها وهذا مرتبط بإيجاد حلول لمصادر قلقنا.

وأوضح أن المحادثات مع إيران إيجابية لكن لم تصل لنتائج حتى الآن، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة.

وبين الوزير أن الحوار والدبلوماسية هي الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: يد #المملكة لا زالت ممدودة لـ #إيران ولكن هذا مرتبط بإيجادنا تفاهمات معها.. والمحادثات لم تصل للنتائج المرجوة #قمة_جدة_للأمن_والتنميةpic.twitter.com/J3WVBh7aNg — صحيفة صدى تبوك الالكترونية (@sadatabuk) July 16, 2022

وأضاف أن قمة جدة ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة وتضمنت عددا من المخرجات التي نأمل أن يكون لها انعكاس إيجابي على إرساء الأمن ودعم التنمية في المنطقة.

وشدد على أنه لا يوجد أي شيء اسمه "ناتو عربي"، مشيرا إلى أنه لم يتم طرح أو مناقشة أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل.

وجدد التأكيد على أنه لا يوجد أي نقاش بخصوص "تحالف دفاعي" مع إسرائيل.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: لم يٌطرح

بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع

إسرائيل.. ولا يوجد شيء اسمه ناتو عربي ..#قمة_جدة_للأمن_والتنمية ..

pic.twitter.com/APdP7ZfpU5 — الـ ؏َ ــ ـو جـ ـا 🇸🇦 (@ALAwja_) July 16, 2022

وأضاف: "لم نناقش موضوع إنتاج النفط في قمة جدة.. وأوبك+ تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه".

وأكد أن منظومة "أوبك+" تعمل على متابعة أوضاع السوق ومناقشات إنتاج أوبك+ تتم في إطار المنظومة.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: منظومة أوبك+ تعمل على متابعة أوضاع السوق ومناقشات إنتاج أوبك+ تتم في إطار المنظومةhttps://t.co/4bW3kGbsmH#قمة_جدة_للأمن_والتنميةpic.twitter.com/7xu1bG8msB — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) July 16, 2022

وقال إن الولايات المتحدة تبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي للمملكة، مشددا على أن "شراكة المملكة معها قديمة ومستمرة والاتفاقيات التي وقعتها الرياض مع واشنطن لم تأت بين يوم وليلة".

وأكد أن هذه القمة أظهرت نضوج العمل العربي المشترك وكلمات القادة أكدت أن دول المنطقة تعرف ما تريد ولا تنتظر أحدا ليحقق لها ذلك.

وتطرق لقرار فتح الأجواء السعودية للطيران المدني، مشددا على أن ذلك القرار "لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق".

وحول الأزمة اليمنية، قال: "نعمل بكل جدية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل باليمن، وعلى الحوثيين أن يستوعبوا أن مصلحة اليمن في السلام والاستقرار".

مضيفا: "السلاح الإيراني جزء من أسباب استمرار الصراع باليمن".

المصدر: RT