بن فرحان يؤكد أن فتح أجواء السعودية للطيران الإسرائيلي غير مرتبط بالتطبيع

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن قرار المملكة رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي، ليس إشارة للدفع باتجاه علاقة مستقبلية مع اسرائيل.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي في جدة يوم السبت "هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف أنه "ليس في أي حال من الأحوال تمهيدا لخطوات لاحقة".

وفي 15 يوليو، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.

وقالت الهيئة في بيان على "تويتر": "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

المصدر: RT + وكالات