مصر.. انتحار فتاة لعدم تمكنها من حل مسألة فيزياء في امتحان الثانوية

أنهت طالبة مصرية بالثانوية العامة حياتها حيث ألقت بنفسها من الطابق الرابع من أحد العقارات بمنطقة المجذوب بدائرة قسم أول أسيوط، وذلك بسبب عدم تمكنها من حل مسألة فيزياء بالامتحان.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بإقدام طالبة تدعى " س . ع " على إلقاء نفسها من الطابق الرابع.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة أقدمت على الانتحار بعد فشلها بامتحان مادة الفيزياء مما أصابها بحالة نفسية نتج عنها ما فعلته.

المصدر: "صدى البلد"