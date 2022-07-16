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بالفيديو.. ضحك محمد بن سلمان وأسعد بن طارق يثير الجدل على مواقع التواصل

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بالفيديو.. ضحك محمد بن سلمان وأسعد بن طارق يثير الجدل على مواقع التواصل
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محمد بن سلمان وأسعد بن طارق آل سعيد
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أثار فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني أسعد بن طارق آل سعيد، الجدل حيث ظهرا يقهقهان بصوت عال.

ومثّل بن طارق آل سعيد سلطنة عمان السبت في أعمال قمة جدّة للأمن والتنمية.

وكان لافتا الاستقبال الخاص الذي حظي به من قبل محمد بن سلمان، حيث حضر الأخير بنفسه لاستقبال بن طارق في مطار جدة.

وظهر بن طارق في مقطع تم تداوله من الاستقبال وهو يمازح ولي العهد السعودي.

ولم يسمع من الفيديو ما قاله ممثل السلطان هيثم، لمحمد بن سلمان، لكن كان لافتا ابتسامتهما وارتفاع ضحكاتهما أمام الكاميرات.

المصدر: RT + وكالات

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