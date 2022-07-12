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لبنان.. 3 جرحى بإطلاق نار بسبب أفضلية الدور على شراء الخبز

أخبار العالم العربي

لبنان.. 3 جرحى بإطلاق نار بسبب أفضلية الدور على شراء الخبز
AFP
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أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار في شمالي لبنان، وقع إثر خلال خلاف حول أفضلية الدور على طابور شراء الخبز.

وحسب المعلومات فإن الإشكال وقع في مدينة البداوي شمال طرابلس، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات حيث أفيد بأن إحدى الإصابات كان بالرقبة وأخرى بالظهر وإصابه باليد. 

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش اللبناني وعملت على ضبط الوضع حيث تم إقفال أبواب الفرن.

المصدر: "الجديد"

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