لبنان.. 4 قتلى بتبادل لإطلاق النار خلال سطو مسلح

ارتفعت حصيلة تبادل إطلاق النار الذي شهدته مدينة طرابلس اللبنانية خلال عملية سطو مسلح يوم الجمعة، إلى 4 قتلى.

ودخل مجهولون إلى محل لبيع الهواتف الخليوية لصاحبه المدعو محمود خضر، الذي كان بجانبه عدد من أصدقائه، وحاولوا السطو على محتويات المحل بقوة السلاح حيث كانوا يحملون رشاشات حربية وقنابل يدوية. بحسب ما ذكره تلفزيون "الجديد" اللبناني.

ووصل عدد القتلى إلى 4 بعد وفاة صاحب المحل من منطقة "جبل محسن" متأثرا بجراحه.

من جهتها، ذكرت الرواية الأمنية أن صاحب المحل ومن معه سارعوا إلى مواجهة الشخص الملثم الذي حاول تهديدهم بهدف السرقة، وبدأ تبادل لإطلاق النار بينهم وبين المهاجمين، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين من داخل المحل هما محمد الحصني وعمر الحصني، ومقتل أحد المهاجمين ويدعى خالد عبدالمجيد، فيما أصيب صاحب المحل محمود خضر في بطنه وصدره ونقل الى المستشفى وتوفي متأثرا بإصابته، بالإضافة الى شاب آخر لم تعرف هويته.

بدورها، حضرت على الفور قوة من الجيش اللبناني وضربت طوقا أمنيا حول المكان وعملت على سحب إحدى القنابل تمهيدا لتفجيرها، وباشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الحادثة.

المصدر: تلفزيون الجديد