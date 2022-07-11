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السعودية تعلن عن نجاح موسم الحج على كافة الأصعدة

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن عن نجاح موسم الحج على كافة الأصعدة
AFP
مكة المكرمة
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أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية عن نجاح موسم الحج لهذا العام.

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وقال الأمير اليوم الاثنين: "يسعدني أن أعلن نجاح خطط حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد، وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده، بمناسبة نجاح هذا التجمّع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية، وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السُبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويسر".

ويوم الأربعاء الماضي، أدى نحو مليون حاج طواف القدوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، إذ اقتصر الحج في العامين الماضيين على عدد محدود من داخل السعودية.

وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق، أن نحو مليون مسلم يؤدون مناسك الحج هذا العام، منهم 850 ألفا من خارج المملكة.


المصدر: واس

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