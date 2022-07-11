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الحج.. مواصلة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق (فيديو)

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واصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق وذلك مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

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واستقبل الحجاج أمس الأحد على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى. ويرمي الحجاج في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.

ويوم الأربعاء الماضي، أدى نحو مليون حاج طواف القدوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، إذ اقتصر الحج في العامين الماضيين على عدد محدود من داخل السعودية.

وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق، أن نحو مليون مسلم يؤدون مناسك الحج هذا العام، منهم 850 ألفا من خارج المملكة.

المصدر: RT

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