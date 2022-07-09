لابيد يتصل بالعاهل الأردني مهنئا بعيد الأضحى ومعزيا بضحايا تسرب الغاز في العقبة

اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بالملك الأردني عبد الله الثاني مهنئا بعيد الأضحى، ومعزيا بضحايا مأساة تسرب الغاز في العقبة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له إن "لابيد تحدث هذا المساء هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وهنأه كما هنأ مواطني المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حلول ⁧ عيد الأضحى⁩ المبارك".

وأضاف أن لابيد "قدم بتعازيه إلى جلالة العاهل الأردني باسم الحكومة الإسرائيلية إثر مأساة تسرب الغاز في ⁧العقبة".

المصدر: RT