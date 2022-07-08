مواجهة بين أشهر محامين مصر في قضية فتاة المنصورة.. مرتضى منصور يظهر للرد ووالد الفتاة يحسم الجدل

تشهد قضية فتاة المنصورة المقتولة على يد زميلها أمام الجامعة في مصر، مواجهة جديدة بين أشهر المحامين في مصر، وعلى رأسهم مرتضى منصور وبها أبو شقة من جهة وفريد الديب من جهة أخرى.

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وظهر المحامي المصري مرتضى منصور للرد على بعض الشائعات المثيرة للجدل حول قضية فتاة المنصورة نيرة أشرف وللكشف عن أسباب تطوعه للدفاع عنها، وذلك بعد إعلان المحامي فريد الديب التدخل في القضية والدفاع عن المتهم.

وجرى تداول أنباء مؤخرا حول تطوع المحامين مرتضى منصور وبهاء الدين أبو شقة، للانضمام إلى الفريق القانوني لأسرة الطالبة نيرة أشرف.

إلا أن والد الطالبة نيرة أشرف حسم الجدل حول هذا الموضوع وأكد أنه لن يقوم بعمل توكيل خاص لأي من المحامين المشاهير بالقاهرة أو على مستوى مصر وأنه سيكتفي فقط بالمحامين الذين تم توكيلهم من خلاله منذ بداية الواقعة ووفاة ابنته وحتى صدور حكم الإعدام.

جاء ذلك في تصريح لوالد نيرة أشرف قبل إقامة العزاء الذي قررته الأسرة اليوم في إحدى دور المناسبات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في الثامنة والنصف مساء.

وأشار والد نيرة أشرف إلى أنه يوجه الشكر للمحامين الكبار من المشاهير الذين أعلنوا دعمهم للأسرة في مرحلة النقض على الرغم من عدم تواصل أي منهم ولو بالاتصال تليفونيا وأنه في حال دعمهم لذلك فعليهم التنسيق مع المحامين الخاصين بالأسرة في كتابة أي مذكرة، وتابع: "عيب اتخلى عن المحامين الذين وكلتهم منذ وفاة ابنتي، ولن أظهر إعلاميا مرة أخرى واتفرغ للدعاء لابنتي، وأحمد الله على حكم الإعدام والله وكيلنا".

ولازالت تأتي قضية نيرة أشرف بالجديد والمثير، والذي كان آخرها ما بدا أنها مواجهة جديدة بين اثنين من أشهر المحامين، وهما مرتضى منصور وفريد الديب، الأول أعلن الدفاع عن المجني عليها والآخر للدفاع عن القاتل.

وأعلن بهاء أبوشقة المحامي بالنقض، ووكيل أول مجلس الشيوخ، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، في كافة مراحل المحاكمة وحتى صدور حكم بات في القضية، بعد الحادث الإجرامي الذي تعرضت له وآثار ضجة واسعة في المجتمع المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT