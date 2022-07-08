الرئيس الشيشاني يصل إلى المدينة المنورة (صور)

وصل الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إلى المدينة المنورة، اليوم الجمعة، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمين عام مجلس المنطقة في إمارة المدينة المنورة، المهندس محمد عباس، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين.

المصدر: واس