الرئيس الشيشاني يصل إلى المدينة المنورة (صور)
واس
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وصل الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إلى المدينة المنورة، اليوم الجمعة، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمين عام مجلس المنطقة في إمارة المدينة المنورة، المهندس محمد عباس، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين.
الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي.— واس العام (@SPAregions) July 8, 2022
https://t.co/5Vo2tYzuFv#واس_عامpic.twitter.com/6Nig878P8e
الرئيس الشيشاني يصل إلى المدينة المنورة.— واس العام (@SPAregions) July 8, 2022
https://t.co/8LxdWYhsVh#واس_عامpic.twitter.com/q3ojyftPDP
المصدر: واس