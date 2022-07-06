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دمشق تنشر بيانا حول لقاء وزير خارجيتها مع الرئيس التونسي قيس سعيد في الجزائر

أخبار العالم العربي

دمشق تنشر بيانا حول لقاء وزير خارجيتها مع الرئيس التونسي قيس سعيد في الجزائر
AFP
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن الإنجازات التي حققتها سوريا تتكامل مع تونس في محاربة "قوى الظلام".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنه "على هامش احتفالات ذكرى الاستقلال التقى المقداد مع رئيس الجمهورية التونسية الذي طلب من المقداد نقل تحياته إلى الرئيس بشار الأسد.. وأوضح أن الإنجازات التي حققتها سوريا وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سوريا وتونس".

وذكرت أن "هذه الزيارة وهي الأولى للمقداد للجزائر منذ توليه منصب وزير الخارجية، تأتي في إطار المشاركة في الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر".

وتأتي زيارة المقداد للجزائر بعد يومين من اللقاء التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في بيروت لبحث ملفات القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، في نوفمبر المقبل، دون البت حتى الآن بمسألة حضور سوريا للقمة أم لا.

المصدر: "سبوتنيك"

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