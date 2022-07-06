السيسي يكشف عن سبب لجوئه لشيخ التنقيب قبل ترشحه لرئاسة مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة لا تملك ثروات، وأنه أثناء الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية سأل شيخ البحث والتنقيب عن أوضاع مصر.

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وأوضح السيسي أنه سأل شيخ يبلغ عمره 85 سنة، حول أحوال مصر على خريطة الموارد والثروات، ورد عليه الشيخ قائلا: "عندنا تلت حاجات.. ثروة يعني حجم هائل، بس ممكن يكون عندك بترول وغاز، لكن عشان يكون عندك كميات تمثل دخلا حقيقيا.. لأ فا إحنا عندنا رمل ورخام، وعندنا حجر جيري".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات مصر الرقمية، أن الثروات تخرج منتجات بمليارات الدولارات سنويا، ولا نملك في مصر غير العمل والبحث على أفكار، وتنفيذها لتغيير حياة الناس، لكن حتى لو مشينا بالمسارات الجيدة ستكون غير كافية، لأن عدد السكان ضخم، بالنسبة لمداخيل المواطن المصري.

المصدر: القاهرة 24