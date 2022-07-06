السيسي يسخر من برامج المطبخ على الهواء

سخر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من ظهور برامج المطبخ بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة على التلفزيون المصري.

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وأضاف الرئيس المصري خلال افتتاحه عددا من مشروعات مصر الرقمية، أن التلفزيون المصري سواء قنوات عادية أو خاصة لا بد أن يكون لها جزء في تطوير ثقافة للشعب المصري، قائلا: "لقيت كل القنوات جايبة مطابخ، المطبخ والشيف، احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل؟، وتابع السيسي: كل ما أدور في التلفزيون ألاقي مطبخ، أنا مش ضد بس هاتوا حاجة كده وحاجة كده، عشان نقدر نغير الثقافة بسرعة لمواطنينا".

المصدر: فيتو