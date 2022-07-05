وزارة التخطيط العراقية تعلن إحصائية القوى العاملة: 16.5 نسبة البطالة في البلاد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، إحصائية القوى العاملة في البلاد، فيما أشارت إلى أن نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5%.

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وقال وزير التخطيط خالد بتال خلال مؤتمر صحفي في بغداد: "كان من بين المؤشرات المهمة التي أظهرها المسح أن السكان بعمر 15 سنة يشكلون نحو 64٪ من إجمالي السكان".

وأضاف: "شكل الذكور منهم بحدود 50٪ والإناث 50٪ وهي نسبة متساوية تقريبا، وفئة الشباب بعمر 15 -24 سنة شكلت 21٪ وبعمر 25 سنة فأكثر شكلت 43٪ من إجمالي السكان، وبلغت نسبة البطالة 16.5%".

وأشار إلى أن "وجود الكثير من النتائج والمؤشرات ذات الأهمية التنموية الكبيرة التي تمخض عنها المسح".

ودعا وزير التخطيط "الجهات المهتمة والمسؤولة داخل العراق من الوزارات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني إلى استسقاء المعلومات الخاصة بالعمل من هذا المسح وعدم البناء على معلومات مغلوطة".



المصدر: RT