العراق يستعد لافتتاح أكبر جسر في البلاد

تستعد السلطات العراقية لافتتاح جسر الكوير، وهو أطول جسر في البلاد، عقب توقف دام لخمس سنوات بسبب انهياره خلال الحرب على تنظيم "داعش"، وهو أحد الطرق الرئيسة بين الموصل وأربيل.

وقال قائممقام الموصل أمين فنش إنه "سيتم افتتاح جسر الكوير يوم غد 5 يوليو بشكل تجريبي، بعد أن توقف في مطلع عام 2017 خلال الحرب ضد تنظيم داعش"، مذكرا أن "جسر الكوير هو أطول جسر في العراق، وسيكون لإعادة افتتاحه تأثيرا على مستوى التبادل التجاري وحركة النقل بين محافظة نينوى وإقليم كردستان".

ويبلغ طول الجسر 1142 مترا، ويقع على نهر دجلة. في عام 2014 اجتاح تنظيم "داعش" مدينة الموصل، وأعلن سيطرته على ما يقارب ثلث مساحة العراق.

وفي عام 2017 نفذت القوات الأمنية العراقية بالاشتراك مع البيشمركة عملية أمنية لتطهير البلاد من التنظيم، واستطاعت إعادة السيطرة على مدينة الموصل وباقي المناطق الواقعة تحت قبضة التنظيم. وقام "داعش" بتفجير جسر الكوير آنذاك، لسد الطريق أمام القوات الأمنية العراقية ومنعها من التقدم أكثر باتجاه عناصر التنظيم.

المصدر: "رووداو