السيسي: مبادرة "حياة كريمة لن تتوقف واللي بيتعمل في مصر من عند ربنا"

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لن تتوقف عن مبادرة "حياة كريمة" لأنها نقلت المواطن المصري إلى مستوى يليق به.

وأضاف السيسي خلال لقائه بنخبة من الإعلاميين والسياسين يوم الأحد: "لهذا تنتظر الكثير من القرى المصرية دورها في التنمية الشاملة.. والله العظيم اللي بيتعمل في مصر من عند ربنا.. ده حلم".

وأكد السيسي أن "الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير السلع الأساسية بالأسواق وبأسعار ليست مبالغة، حيث أثرت الأزمات العالمية تأثيرا واضحًا على جميع دول العالم".

وأشار إلى أنه "يوجد ما يقرب من 30 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، ولهذا تبذل الدولة المصرية جهدا كبيرا في استمرار تلك القطاعات في العمل والإنتاج للحفاظ على العمالة المصرية في ظل الأزمات العالمية".

المصدر: "أخبار اليوم" المصري