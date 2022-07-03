مصر.. القنصلية الروسية في الغردقة تصدر تحذيرا من أسماك القرش

دعت القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في منتجع الغردقة السياحي بمصر المواطنين إلى توخي الحذر، بعد مصرع سيدتين إثر هجوم سمك القرش عليهما في مياه المنطقة.

وجاء في بيان القنصلية: "وقعت حادثتان من هجمات أسماك القرش على أشخاص في منطقة سهل حشيش أسفرت عن وفاة سيدتين.. واليوم شوهدت سمكة قرش بالقرب من أحد الشواطئ داخل محيط منتجع الغردقة السياحي".

وأضاف: "نطالب المواطنين الروس توخي اليقظة أثناء التواجد في الماء، والالتزام الصارم بالحظر الذي تفرضه السلطات المصرية على السباحة والغوص وصيد الأسماك في أعالي البحار وقبالة السواحل، وكذلك الالتزام الصارم بالإشارات الواردة من موظفي الفندق وخفر السواحل على الأرض".

وأعلنت وزارة البيئة المصرية الأحد، وقوع ضحيتين لهجوم سمكة قرش في منطقة الغردقة، حيث يقوم الخبراء بجمع المعلومات لتحديد أسباب السلوك المفترس.

بدوره، أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط منطقة الحادث.

المصدر: "نوفوستي"