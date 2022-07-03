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وزارة البيئة المصرية تعلن عن ضحية جديدة جراء هجوم سمكة قرش جنوبي الغردقة

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وزارة البيئة المصرية تعلن عن ضحية جديدة جراء هجوم سمكة قرش جنوبي الغردقة
Globallookpress Maksim Konstantinov
الغردقة - مصر
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أصدرت وزارة البيئة المصرية بيانا بشأن تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوبي مدينة الغردقة.

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وفي بيانها، وجهت وزارة البيئة المصرية "بالغ التعازي لأسر الضحيتين"، معربة عن "أسفها بشأن الحادث".

وأضاف البيان موضحا: "فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث مازال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين".

من جهته، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم.

هذا ووجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.​

المصدر: "مصراوي"

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